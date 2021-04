Profissionais da educação de Santa Bárbara vacinam na segunda

A vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da Educação de Santa Bárbara d’Oeste com mais de 47 anos de idade começará na próxima segunda-feira (12), conforme diretrizes do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

O CADASTRO DEVE SER REALIZADO NO SITE:www.vacinaja.sp.gov.br/educacao

COM O QR CODE GERADO EM MÃOS, A SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO DEVE SER REALIZADA NO SITE:www.santabarbara.sp.gov.br/vacina-covid-19

Posteriormente, a convocação para vacinação ocorrerá via telefone. Com o QR Code, o RG e o CPF em mãos, o profissional deverá se dirigir a uma das seguintes escolas:

EMEFEI “Profª Antônia Dagmar de A. Rosolen”

Rua México, 220, Vila Sartori

CIEP “Dom Eduardo Koaik”

Avenida Alonso Keese Dodson, 385, Planalto do Sol 2

A vacinação nas escolas ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30