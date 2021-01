Professores de Nova Odessa retornam dia 21

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Odessa publica neste sábado (9) uma resolução alterando a data de retorno dos profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino da próxima segunda-feira (11) para o próximo dia 21. A medida abrange os cerca de 300 professores da Educação Infantil, da Educação Básica I, da Educação Básica II, da Educação Básica I – EJA (Educação de Jovens e Adultos) e os educadores de Desenvolvimento Infantil.

Para os demais servidores da Secretaria Municipal de Educação, no entanto, fica mantido o retorno das atividades nas 25 escolas da Rede nesta segunda (11), “respeitando o distanciamento social” e as medidas sanitárias – incluindo a higienização constante das mãos e itens de uso pessoal com álcool a 70% e, principalmente, o uso obrigatório de máscaras durante todo o horário de serviço e também nos deslocamentos entre residência e local de trabalho.

Será realizada, inclusive, uma recepção aos cerca de 55 especialistas da equipe técnica pedagógica, incluindo diretores e vice-diretores de escola, coordenadores pedagógicos e psicopedagogos, na próxima segunda-feira, às 9h, na EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) ‘Professora Salime Abdo’, no Jardim Alvorada.

Segundo o novo secretário municipal de Educação, o professor José Jorge Teixeira, a decisão foi tomada pela equipe gestora levando-se em conta a segurança da equipe, em decorrência do agravamento da pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19.

“Houve um desgaste muito grande nos professores durante 2020, e neste momento também é necessário trabalhar com um número reduzido de profissionais em cada local. Isso vai ser reavaliado semanalmente até o próximo dia 21, e não está descartado um retorno escalonado e gradual dos educadores ao trabalho presencial”, explicou José Jorge.

O educador lembrou ainda que, historicamente, os recessos de fim de ano costumam ter em torno de 30 dias, e que a Rede Municipal de Nova Odessa encerrou as atividades do ano letivo 2020 apenas no último dia 22 de dezembro. A programação do retorno gradual dos professores será debatida agora pela equipe de trabalho do Núcleo Interno de Planejamento e Combate ao Coronavírus, criado pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), no último dia 1º de janeiro, e deve ser divulgada até o dia 21.

CONHEÇA

Novo secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira mora em Nova Odessa desde 1987. O professor de Ciências formou-se em 1993 pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras Urubupungá. Foi diplomado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guaxupé, Habilitação em Física – Licenciatura Plena. Em julho de 2000, foi licenciado em Pedagogia pela Federação de Escolas Faculdades Integradas Simonsen. Em 2005, concluiu pós-graduação lato sensu em nível de especialização na área de Educação.

Atuou como professor da Rede Estadual de Ensino, coordenador pedagógico pela EE Manoel Ignácio da Silva, professor pelas prefeituras de Sumaré e Hortolândia, professor na FAM (Faculdade de Americana) e coordenador pedagógico concursado pela Prefeitura de Nova Odessa de 2002 a 2004. É diretor de escola concursado pela Prefeitura de Nova Odessa desde 2005.