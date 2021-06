Professores da Uniesp decidem manter greve

Os professores da Uniesp campus Santa Bárbara d`Oeste, rejeitaram a proposta enviada pela diretoria da universidade durante assembleia realizada no dia 28 de maio. Desta forma, a greve dos docentes, iniciada no dia 10 de maio, continuará. Durante a assembleia, os professores defenderam que a proposta apresentada pela instituição não avançou, pelo contrário, o fato da diretoria da universidade insistir na mesma proposta já apresentada anteriormente demonstra superficialidade na tratativa e até mesmo desrespeito com a causa dos trabalhadores.

As pautas de reivindicações dos professores consistem em aplicação dos índices de reajuste de 2018/2019 para o cálculo do salário de maio de 2021; apresentação de um cronograma de pagamento com as diferenças salariais vencidas referentes aos reajustes de 2018/2019; regularização do FGTS não depositado oportunamente; apresentação de cronograma do parcelamento da quitação das diferenças de salário de férias de 2020, com acréscimo de 1/3.

De acordo com a presidente do Sinpro Campinas e Região, Conceição Fornasari, estas reivindicações já são uma contraproposta apresentada pelos professores e representam o mínimo aceitável para que a greve seja interrompida. “A greve dos professores da Uniesp- Santa Bárbara d ́ Oeste motiva-se pelo descumprimento de vários direitos trabalhistas. É justa e necessária, pois parece não haver um entendimento ou até mesmo um descaso da diretoria, pois encaminham propostas evasivas e sem datas específicas para atendê-la. Há superficialidade nas tratativas com o sindicato, assim como houve com os professores que desde janeiro de 2021 tentaram negociar com a instituição”, declarou.

A próxima assembleia de professores será dia 07 de junho, às 18 horas, exatamente no 5º dia útil, dia do pagamento de salários.