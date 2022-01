Professora da Etec de Nova Odessa leva medalha em olimpíada de matemática

Três medalhas de ouro, 17 de prata e 39 de bronze foi o saldo da participação dos alunos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Ao todo, foram 59 medalhas conquistadas por representantes de 37 unidades nesta 16ª edição da competição, realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Conquistaram medalhas de ouro os alunos Bruno Matheus Foschiani Ricardo, da Etec Profa. Anna de Oliveira Ferraz, localizada em Araraquara; Gabriel Cazzini Cardoso, da Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa, de Piracicaba, e Isis Katherine Jardim A. Moreira, da Etec Martin Luther King, da Capital. Todos os medalhistas serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico dos participantes.

Entre os professores premiados está Vânia Rosa Figueiredo Izidoro, da Etec Ferrucio Humberto Gazzetta, de Nova Odessa, localizada na Região de Campinas.

A Obmep foi criada em 2005, de acordo com seus organizadores, para estimular o estudo da matemática, identificar talentos na área e incentivar o ingresso em universidades, promover o aperfeiçoamento de professores de escolas públicas, contribuir para a melhoria da qualidade de educação básica e fomentar a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.