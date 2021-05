Professor do Polivalente morre quando ia fazer cirurgia

O professor de Letras e Língua Portuguesa Dorival Moreno Júnior, do colégio Polivalente em Americana, faleceu esta sexta-feira. Ele tinha 43 anos. As informações iniciais são que ele iria fazer uma cirurgia e acabou tendo complicações. No instagram ele tinha na ‘bio’ que era Professor de Português e Espanhol e também corretor de redação. Era professor há mais de 20 anos no ‘Poli’.

A ex-vereadora e professora Divina Bertália disse ao NM que Moreno era uma “pessoa extraordinária, a personificação da alegria, bom humor, companheirismo e elevada sensibilidade social. Amado por todos que o conheciam!”

Moreno era muito querido entre os pares da Escola. O NM externa os pêsames aos familiares e a toda comunidade do Polivalente.

SEPULTAMENTO DO JÚNIOR- CEMITÉRIO DA SAUDADE

*Não haverá velório;

* Momento de oração na capela do cemitério – às 15h;

* Sepultamento às 15h30.