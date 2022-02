A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (22/2), a Operação Plastina, que investiga o suposto tráfico de órgãos humanos envolvendo um professor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

De acordo com as informações, o professor de anatomia contrabandeou de Manaus para Cingapura uma mão e três placentas. Ele usava o laboratório da universidade para armazenar os órgãos que eram enviados a um famoso designer indonésio que vende peças produzidas com material humano.