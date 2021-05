O professor Dimas Biaggio, que deu aulas na Politec, na rede do estado- escola Brocatto, morreu de infarto na madrugada desta quinta-feira. Ele tinha 67 anos e morreu por volta das 4:30h. Era casado com Tereza Domingos de Oliveira Biaggio, deixando as filhas: Caroline e Débora. Inicio do velório às 14:00h.

Sepultamento saindo às 15:30h, do Velório Berto Lira para o Cemitério Campo da Ressurreição.

Residia na Vila Grego em Santa Bárbara d’Oeste.