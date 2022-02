Professor ataca minorias e grupo promete protesto no Polivalente

Um áudio que circula nas redes sociais gravado durante uma aula na Etec Polivalente de Americana traz um o professor com discurso ofensivo a minorias. Segundo os divulgadores do áudio (veja abaixo), não houve cortes para não ser tirado do contexto.

O grupo afirmou que “A escola tem uma grande comunidade LGBTQIA+ e os alunos estão indignados, queremos justiça, queremos respeito!”

Convidamos todos vocês a um protesto na frente da Etec Polivalente de Americana no dia 11/02 ás 12:30.

Av. Nossa Senhora de Fátima 567 – Vila Israel – Americana