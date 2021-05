Professor Antonio pede R$ 2,4 mi para recuperar complexo esportivo

O vereador Antonio Alves Teixeira, o Professor Antonio (PSD), aproveitou a presença do secretário de Estado de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira, nesta terça-feira (25), em Nova Odessa, para entregar um pedido de liberação de R$ 2,4 milhões em recursos estaduais para revitalização do complexo esportivo Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa.

No ofício, o vereador solicita que sejam liberados R$ 1,2 milhão ainda neste ano e os outros R$ 1,2 milhão em 2002 para obras de recuperação do complexo.

“A revitalização deste complexo esportivo é uma antiga reivindicação de nossos moradores e adeptos de práticas esportivas, sendo a prática de esportes fator de redução de estresse, aumento de confiança, melhoria da concentração e aumento do condicionamento físico e resistência”, afirmou o parlamentar no documento.

Semana passada o vereador vistoriou as obras de duas quadras de tênis públicas que estão sendo construídas no complexo, que conta ainda com o ginásio poliesportivo, academia pública e piscina.

Para a construção das quadras, o parlamentar intermediou os recursos de R$ 232,7 mil em verbas do governo federal. As quadras terão medidas oficiais para a prática da modalidade, piso cimentício, pintura, mureta, grade e iluminação.

O novo equipamento fica onde antes havia duas quadras antigas de basquete, já sem condições de uso. A infraestrutura conta ainda com dois vestiários (um masculino e outro feminino), com aproveitamento da alvenaria existente.