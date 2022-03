Prof Juliana no calendário de lutas e Nathália cobra manutenção de creches

A vereadora Professora Juliana (PT) participou na segunda-feira (14) do lançamento do “Calendário de Lutas 2022”, campanha promovida por diversos movimentos sociais e centrais sindicais com objetivo de combater a fome e defender o “Vale Transporte Social” para pessoas que estão buscando a reinserção no mercado de trabalho. O evento contou com a participação de diversos deputados e do ex-ministro da Educação Fernando Haddad.

Promovido pela CUT (Central Única dos Trabalhadores) e pelas centrais Força Sindical, UGT (União Geral dos Trabalhadores) e CTB (Central dos Trabalhadores do Brasil), em conjunto com o MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), o Calendário de Lutas 2022 foi lançado em Hortolândia. O documento reúne uma série de datas em que essas entidades, movimentos sociais e população irão promover atos cobrando políticas públicas de combate à fome e a implantação do “Vale Transporte Social”.

Nathália cobra condições estruturais e manutenções de creches

A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações da prefeitura sobre condições das creches da rede municipal de ensino.

No documento, a parlamentar cita que matéria jornalística veiculou que, após as chuvas ocorridas em dezembro de 2021, o alambrado da creche Anajá, que fica na Rua dos Lilases, na Cidade Jardim, cedeu e permanece escorado por galhos, trazendo riscos aos usuários e preocupando os moradores da região.

“Estivemos no local e verificamos que o alambrado está pendendo para o lado interno da creche, próximo ao parquinho, que permanece isolado com fitas para impedir o acesso pelas crianças. Diante da urgência do caso, elaboramos indicação ao Poder Executivo solicitando a execução dos reparos e por esse requerimento pedimos informações sobre a estrutura dos prédios das creches no município”, destaca a autora.

No requerimento, Nathália pergunta se a administração realiza a manutenção periódica nas creches, tanto na estrutura dos prédios quanto dos brinquedos e alambrados e qual a maior demanda de reparos. Questiona também se as unidades estão em condições de receber as crianças e, em caso negativo, qual a maior dificuldade. Por fim, pergunta quantas vagas serão disponibilizas nas creches municipais e nas conveniadas neste ano.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de quinta-feira (17).