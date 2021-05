Prof. Jonas quer. Artes marciais na escola e Leonora, placa em ruas do Gramado

O vereador Professor Jonas (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações e providências do Poder Executivo sobre a execução da lei municipal nº 4.818/2009, que autoriza a inclusão, na rede municipal de educação infantil e ensino fundamental, das atividades extracurriculares de dança e de prática de artes marciais. No documento, o vereador pede justificativas sobre a lei não ter sido implementada em unidades escolares municipais, a quantidade de professores habilitados e quais artes marciais são praticadas na rede. Outros questionamentos também foram encaminhados para obter informações sobre compra de materiais e estrutura para práticas de artes marciais.

“A prática de artes marciais contribui em aspectos múltiplos para a formação dos estudantes, além de proporcionar habilidades e competências que levam ao aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. Há inúmeros estudos científicos que apontam para as contribuições das práticas esportivas para as crianças e os jovens. Hoje em dia vemos que muitos jovens vão para um caminho de uso de drogas, e o intuito de colocar a lei em prática é termos essa ferramenta de prevenção, de saúde. Se a lei existe, temos que fiscalizar e exigir o seu devido cumprimento”, comenta. Ainda no requerimento, Professor Jonas solicita estudos para a abertura de convênios com instituições não-governamentais (Oscips ou do setor privado) para promoção de práticas de artes marciais aos estudantes da rede municipal de ensino.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão de quinta-feira (20) e enviado à prefeitura de Americana para resposta.

Leonora quer placas nas ruas do Gramado

A vereadora Leonora Périco (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma série de indicações pedindo a instalação de placas informativas com os nomes de ruas nos bairros da região do Parque Gramado. No documento, a parlamentar aponta que as vias sem identificação dificultam a localização dos motoristas e entregadores, causando problemas aos moradores da região. “A maioria das placas apagaram com o tempo e não foram substituídas, isso causa muitos transtornos à população. É um problema que se arrasta há vários anos e estamos pedindo uma atenção especial da prefeitura”, comenta Leonora.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.