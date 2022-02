Prof. Antonio comemora verba. Será que vem candidato?

Parceiro de primeira hora do prefeito Leitinho e no mesmo PSD que ele, o vereador Professor Antonio, anunciou o recebimento de R$ 60 mil para implantação de uma unidade do programa Cozinhalimento em Nova Odessa. “Desde o ano passado estamos fazendo as tratativas junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e agora o dinheiro já está na conta para que seja implantada a primeira cozinha experimental de Nova Odessa”, explicou o parlamentar.

O programa deve ser implantado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com o Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa. O objetivo é capacitar e formar agentes multiplicadores dos conceitos de segurança alimentar e alimentação saudável.

Os cursos são voltados à promoção da educação e conscientização de práticas alimentares saudáveis e equilibradas, além de palestras, treinamentos e eventos educativos visando o combate ao desperdício, à manipulação adequada e à utilização das partes não convencionais dos alimentos. Outro objetivo é o de promover o desenvolvimento local, com cursos e palestras que oferecem conteúdo de capacitação e de geração de renda.