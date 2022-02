Produtos falsos e botox. Alerta de especialista

Ultimamente, alguns profissionais foram denunciados pois estavam utilizando um tipo de BOTOX falso para tratamento estético. Este assunto, teve uma grande repercussão e deixou muitas pacientes com medo no momento de escolher um profissional capacitado.

Dra. Cibele Coelho (CROSP 102792), que é referência em procedimentos estéticos faciais, explica que, existem os riscos relacionados a qualidade do material e também a técnica de aplicação no paciente, pois fazem toda diferença no resultado do tratamento.

O problema é que pacientes desavisados são atraídos pelo preço mais baixo que os de toxinas devidamente registradas e aprovadas. Mas o que todas querem saber…? Como saber se o profissional utiliza produtos confiáveis e é capaz de entregar um tratamento seguro?

A verdade é que o paciente não tem como saber se o produto utilizado foi comprado diretamente de uma distribuidora autorizada, a única alternativa é optar por um profissional conhecido, que já tenha feito o procedimento em alguém que você conheça, ou que tenha renome e uma reputação consolidada no mercado.

Outro agravante, é que o BOTOX tem uma manipulação delicada, pois deve ser mantido em ambiente refrigerado, e depois de reconstituído deve ser utilizado dentro de poucos dias. Portanto clínicas com alto fluxo de pacientes, remete a um produto mais “fresco” que é aberto e utilizado no mesmo dia, já que um frasco geralmente atende mais de 1 paciente.

A toxina botulínica é uma das substâncias mais utilizadas em procedimentos estéticos, o que aumenta o índice de falsificação e também o contrabando de produtos sem licença, por isso os critérios devem ser levados em consideração na escolha do profissional.