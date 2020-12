Produção Industrial cresce 1,1% em outubro

A produção industrial brasileira registrou a sexta alta seguida e apontou crescimento de 1,1% em outubro, na comparação com o mês de setembro, na série com ajuste sazonal, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta quarta-feira (02), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O índice manteve a tendência de alta dos últimos meses, após subir em maio (8,7%), junho (9,6%), julho (8,6%), agosto (3,4%) e setembro (2,8%).

A atividade industrial indicou recuperação da perda de 39%, acumulada entre o período de março e abril — quando havia caído ao seu menor nível da série — e se encontra 1,4% acima do patamar de fevereiro, quando a pandemia ainda não havia atingido a produção industrial do País.

Dentre os setores com maiores destaques no crescimento da produção industrial está a indústria de máquinas e equipamentos, que teve alta de 9,4% em outubro, na comparação com igual mês de 2019.

“Os dados refletem uma significativa melhora nos diversos setores industriais e contribui para um maior otimismo em relação aos negócios”, comenta Paulo Castelo Branco, economista e presidente executivo da Abimei (Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais).

Em média móvel trimestral encerrada em outubro, a indústria nacional avançou 2,4% frente ao patamar do mês anterior, após também registrar alta em setembro (4,8%), agosto (7,0%) e julho (9,0%), quando interrompeu a trajetória predominantemente descendente iniciada em novembro de 2019.