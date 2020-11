Procura por serviços cresce 59% em outubro no Brasil

De acordo com o levantamento realizado pelo GetNinjas, maior aplicativo de contratação de serviços da América Latina, a procura por serviços no Brasil cresceu 59% em outubro, em comparação com outubro de 2019, trazendo sinais de recuperação para o setor que vem sofrendo diretamente os impactos da pandemia. Em nota divulgada esta semana pelo Ministério da Economia, o setor de serviços deve puxar o crescimento econômico ainda no quarto trimestre deste ano.

A pesquisa do GetNinjas mostra que muito desse aumento na procura por serviços que foi registrado no aplicativo é representado pela categoria “Reformas e Reparos”, que teve um acréscimo de 62% em todo o país em outubro, em relação ao mesmo período do ano passado. A categoria “Assistência Técnica” também identificou um aumento significativo de 71% no último mês, em comparação com outubro de 2019. Os serviços mais buscados em outubro dessas duas categorias no aplicativo, foram: Pedreiro, Eletricista, Mudanças e Carretos, Assistência para televisão, Montador de móveis e Assistência para celular.

Para se ter uma ideia, o número de novos cadastros de profissionais na categoria Reformas e Reparos aumentou 40% em agosto, setembro e outubro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019, somando mais de 47 mil novos cadastros no período. A categoria Assistência Técnica, neste mesmo período, recebeu cerca de 9 mil novos cadastros de profissionais da área.

Para Eduardo L’Hotellier, fundador e CEO do GetNinjas, o aumento na busca por estes profissionais é uma consequência direta da pandemia. “Por conta da reclusão e de adaptações como o Home Office e estudos remotos, as pessoas começaram a buscar melhorias em casa para terem mais conforto, seja para fins de lazer ou trabalho. Elas passaram a notar que os cômodos não eram tão funcionais e problemas que antes eram facilmente esquecidos na correria do dia a dia se tornaram inadiáveis”, analisa.

Para evitar que os profissionais cadastrados no app e os consumidores corram riscos de contraírem ou transmitirem o novo coronavírus, o GetNinjas realizou uma campanha interna para auxiliar e orientar todos os prestadores de serviço cadastrados no aplicativo à tomarem as devidas medidas de segurança e prevenção, nos serviços essenciais que precisam ser feitos presencialmente.

Sobre o GetNinjas

Disponível para Android, iOS e web, o GetNinjas foi eleito, em 2017, pela Forbes Brasil como uma das empresas mais promissoras do Brasil. Atualmente, possui mais de 500 tipos de serviços disponíveis, que são realizados por profissionais de diversas áreas, como reformas, assistência técnica, moda e beleza, serviços domésticos, aulas, eventos, entre outros, e que atendem presencialmente e de forma remota. A empresa, que recebeu R$ 47 milhões de aporte de fundos como Monashees, Kaszek e Tiger Group, já está presente em mais de 3 mil cidades do Brasil, registra cerca de 4.5 milhões de pedidos de serviços ao ano, e conta com mais de 1,7 milhão de profissionais cadastrados. A startup também é membro da Associação Brasileira Online to Offline (ABO2O), além de integrar sua solução em parceria com grandes marcas, como Saint-Gobain, Pão de Açúcar, SENAI, Vivo Empresas, Cielo Pay, entre outros. O GetNinjas foi fundado em 2011 por Eduardo L’Hotellier, que atua como CEO – à frente das operações.