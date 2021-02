Procura por cursos do Cuca supera expectativas dos organizadores

A procura pelos cursos de costura industrial e de modinha e malharia, oferecidos pelo Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), superou as expectativas dos organizadores. Nos três dias de inscrição, o centro recebeu 210 inscritos para os dois cursos, que neste momento, estão oferecendo dez vagas para cada modalidade.

“Devido à pandemia, o número de alunas por turma ficou mais restrito. Mas pretendemos abrir novas turmas em breve e essas inscritas serão chamadas para participar dos cursos. O objetivo é formar mão de obra qualificada e já direcionada à demanda do mercado de trabalho local, facilitando a colocação dessas alunas e ajudando as empresas da cidade a suprir a enorme demanda por essas profissionais”, destacou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Rafael lembrou, ainda, que a procura por costureiras no PAT é muito grande, com uma demanda crescente. “Sabíamos que a demanda era alta, mas o número de inscritas superou nossas expectativas. Estamos formando mão de obra qualificada tanto para atender as pessoas que se encontram desempregadas como para sanar uma demanda das empresas do município. E estamos juntando duas coisas positivas em uma mesma ação.”