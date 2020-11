PROCON-SP fiscaliza “pesado” mercados em Nova Odessa

Fiscais do Procon-SP constataram uma série de irregularidades em supermercados de Nova Odessa. A ação, deflagrada na terça-feira (10) contou com apoio do posto local do órgão defesa do consumidor.

De acordo com a diretora do Procon de Nova Odessa, Analina da Silva Demiqueli, a operação é resultado de reclamações de consumidores formalizadas ao órgão. “Como não temos fiscais, pedimos apoio à Regional Campinas. Em diligências

em quatro lojas, foram encontradas irregularidades como produtos vencidos, produtos vendidos em desacordo com normas oficiais e não cumprimento de ofertas”, afirmou a diretora.

As inspeções ocorreram em supermercados dos bairros Planalto, Jardim Santa Rita II, Jardim Santa Rosa e numa área industrial situada ao lado do Jardim Bela Vista. O Procon informou que as irregularidades “provavelmente serão convertidas em auto de infração e as em- presas terão direito a ampla defesa e contraditório dentro do processo administrativo”.

Sobre a importância da fiscalização, a diretora do Procon de Nova Odessa, Analina, disse que “é para

garantir melhor qualidade de produtos e serviços – coibir fraudes e abusos contra rela- ções de consumo, informar, orientar e conscientizar os consumidores e fornecedo- res sobre cumprimentos das regras e normas”, explicou ela.