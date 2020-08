Procon de Nova Odessa retoma atendimento presencial

O Procon de Nova Odessa, agora instalado em duas salas na Rodoviária Municipal, será reaberto ao público na próxima segunda-feira (3). Por conta dos protocolos sanitários de prevenção ao novo coronavírus, o atendimento presencial ocorrerá em horário reduzido – de segunda a sexta-feira, das 12h às 16h – e mediante agendamento e triagem prévia.

Para receber atendimento na unidade, o consumidor deverá agendar o atendimento pelo telefone 19 3476-3261. “O agendamento será feito diariamente, das 8h ao meio-dia, e o atendimento presencial será realizado de acordo com as regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias, como disponibilização de álcool gel, espaçamento seguro entre os atendimentos e distanciamento entre atendente e consumidor”, explicou a coordenadora do órgão de proteção e defesa do consumidor local, Analina da Silva Demiqueli.

A coordenadora reforça que os consumidores que têm acesso a internet podem acessar o serviço pelo site www.consumidor.gov.br, e-mail [email protected], aplicativo ‘procon-sp’ e pelo ‘WhatsApp Denúncia’ (19 99978-9631). “Estaremos aqui, à disposição, para orientações, esclarecimento de dúvidas e denúncias. No entanto, diante da pandemia, recomendamos às pessoas que façam o que puderem de maneira remota”, disse Analina.

O atendimento presencial no órgão foi suspenso na segunda quinzena de março, por conta da pandemia de Covid-19. Desde então, o acesso ao serviço tem ocorrido por meio de canais digitais. O Procon funcionava no prédio do Fórum, no Bosque dos Cedros, e foi transferido por determinação do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza. A ideia é facilitar o acesso da população. A Rodoviária fica na Avenida Carlos Botelho, s/nº – Centro.