Procon de Nova Odessa alerta compras da Páscoa

O período mais doce do ano, a Páscoa, está se aproximando e, com objetivo de alertar os consumidores sobre as compras de ovos de chocolate, bombons e tabletes, o Procon de Nova Odessa divulga nesta semana a pesquisa encomendada pela Escola Paulista de Defesa do Consumidor, por meio do seu Núcleo de Inteligência e Pesquisas do Procon-SP.

No mês de fevereiro, o estudo comparou preços de produtos para Páscoa e a maior diferença encontrada foi de 94,19% no tablete de chocolate Alpino de 90 g da Nestlé, que em um estabelecimento custava R$ 9,69 e, em outro, R$ 4,99. Diferença de R$ 4,70 em valor absoluto.

Entre os ovos de Páscoa, a maior diferença encontrada foi de 50,48% no Ferrero Rocher de 225g, seu preço em um estabelecimento foi de R$ 89,99 e, em outro, R$ 59,80. Em valor absoluto a diferença foi de R$ 30,19. Nas caixas de bombons, a maior diferença foi de 81,51%: a caixa de Ferrero Rocher com 12 unidades custava R$ 47,50 em uma loja e, em outra, R$ 26,17, diferença de R$ 21,33 em valor absoluto.

Na comparação dos produtos comuns entre as pesquisas online de 2021 e 2020 constatou-se que houve, em média, acréscimo no preço médio nos bombons de 7,38% e nos tabletes de chocolate de 8,95%. Já o preço médio dos ovos de Páscoa apresentou decréscimo de 2,05%.

O levantamento foi realizado em nove sites, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro. Foram pesquisados 96 itens entre caixa de bombons, ovos de Páscoa e tabletes de chocolates. Só foram comparados os produtos encontrados em, no mínimo, três dos locais visitados.

Orientação

A orientação da diretora do Procon de Nova Odessa, Helnily Ramos Ragasso, é para que o consumidor faça a comparação entre os preços praticados por diferentes estabelecimentos. “A pesquisa divulgada pelo Procon-SP é importante pois traz para nós a necessidade de sempre realizar pesquisa antes de efetuar a compra”, comentou Helnily.

“Como estamos no pior momento da pandemia da Covid-19, recomendo que o consumidor de Nova Odessa faça um levantamento por meio das lojas virtuais, sempre levando em consideração a relação qualidade, peso e preço do item que procuram adquirir. Em lojas virtuais é fundamental prestar atenção em relação ao valor do preço do frete”, acrescenta.

Em Nova Odessa e região vários supermercados estão adotando o sistema de vendas online, o que pode acarretar numa maior praticidade, segurança por conta da pandemia, e economia, pois existe a possibilidade de retirada ou recebimento em casa.

“Até por conta da pandemia os supermercados estão se reinventando e buscando alternativas para atrair o consumidor, o que é importante. Pelo que notamos, muitos nem cobram taxa de entrega, o que é um fator positivo e que pode gerar uma boa economia no frete. Por isso, sempre, a melhor alternativa é pesquisar”, explicou a diretora.

Produtos licenciados com personagens em geral têm um preço mais elevado, em face do repasse do custo deste licenciamento. Ovos de Páscoa que trazem brinquedos em seu interior devem apresentar em sua embalagem a frase “Atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade”.

Também é obrigatória a indicação de faixa etária ou, se for o caso, frase que informe que não existe restrição de faixa etária. O brinquedo deve ter o selo do Inmetro em sua embalagem, identificação do fabricante ou importador (nome, CNPJ, endereço), instruções de uso e de montagem, quando for o caso, e eventuais riscos que possam apresentar à criança.