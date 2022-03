Procon de Americana informa sobre Mutirão Nacional de Negociações de Dívidas

O Procon de Americana informa que de 7 até o dia 31 de março, a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, junto ao Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor e Procon vem promovendo o Mutirão Nacional de Negociações de Dívidas e Orientação Financeira.

Durante o mês, o consumidor poderá negociar dívidas junto às instituições financeiras por meio do Portal do consumidor ou diretamente com seu banco. Entre as dívidas aceitas para renegociação estão as de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito. Contudo, não serão aceitas negociações de contrato de veículos e nem de bens imóveis.

Uma dica antes da negociação é descobrir quais são e com quem são as dívidas. Para isso, basta consultar o REGISTRATO no site do Banco Central (www.bcb.gov.br), na aba “Serviços => Cidadão => Minha Vida Financeira” e emitir o relatório.

Para a renegociação, o usuário deverá acessar o site www.consumidor.gov.br e digitar o nome da empresa bancária, clicar no botão Registrar Reclamação e em preencher os campos, selecionar a aba Serviços Financeiros e escolher o assunto relacionado à dívida. Já no campo “Problema” optar por Renegociação/Parcelamento de Dívidas, informar o valor a ser renegociado junto a descrição e o pedido, se necessário anexar documentos, finalizando no botão “Avançar”.

Caso o consumidor não esteja cadastrado, basta informar os dados e confirmar o preenchimento da reclamação. A seguir, o usuário deverá aguardar a resposta da renegociação.

Mais informações poderão ser obtidas no site www.mutirao.febraban.org.br e na Unidade de Defesa do Consumidor de Americana – Procon, no térreo do Paço Municipal, à Avenida Brasil, nº 85, Centro.