Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, morre aos 99

O Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, morreu aos 99 anos. Com o nome de Duque de Edimburgo, ele morreu na manhã desta sexta-feira no Castelo de Windsor, no Reino Unido, uma das residências oficiais da família real britânica.

“É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real junta-se a pessoas de todo o mundo no luto por sua perda. Novos anúncios serão feitos oportunamente”, disse o comunicado oficial do Palácio de Buckingham na manhã desta sexta-feira (9).