Primeiro semestre. Leoncine fala em aprendizado e entendimento

O vereador de Americana Lucas Leoncine (PSDB) falou ao NM dos primeiros seis meses de mandato no legislativo americanense. Leoncine, que vem se destacando pelas ações e proximidade com os “grandes” do governo do estado, afirmou que esse período foi de aprendizado sobre o funcionamento dos poderes legislativo, executivo e judiciário. O parlamentar também falou de verbas conquistadas e da região oeste da cidade. Veja nota completa:

“A palavra, primeiro, é aprendizado, por se tratar de primeiro mandato, a questão de entendimento, de como as coisas funcionam no legislativo, como a gente depende do executivo e o executivo depende da gente, o judiciário. Essa questão do aprendizado dos poderes foi importante. Eu diria que, apesar da pandemia, que é um fator complicado pra tudo e que é serio mas que também é usado de desculpa pra muita coisa, conseguimos avançar bastante. Eu entrei eleito por uma região da cidade que eu consegui uma atenção que há muitos anos não tinha, que é a região oeste, Frezarin, Jardim Ipiranga, Vila Amorim, Vila Omar, Jardim Brasília, Terramérica, a gente conseguiu uma atenção maior, era uma das proposta do meu mandado.

A questão das entidades assistenciais, que é um dos pilares do nossa gestão também, conseguimos emenda pro Benaiah, Centro de Prevenção à Cegueira (CPC), APAE, entre outros trabalhos.

Um fator importante também nesse 6 meses foi o fortalecimento da ligação com o governo do estado de São Paulo, acho que isso a gente começou a construir através do Vanderlei Macris e o Cauê Macris, hoje chefe da Casa Civil, e uma série de outras pessoas de Americana que hoje estão dentro do governo do estado, que a gente foi construindo um relacionamento, acho que isso também é bastante importante. E muita coisa plantada para colher a medida que as coisas forem mudando, a medida que a pandemia vai diminuindo, que a economia vai melhorando, temos muita coisas plantas ao longo dos meses e do mandato”, disso o parlamentar ao NM.