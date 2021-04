Primeiro fast food robotizado do mundo instalado no GRU Airport

São Paulo, 27 de abril de 2021 – Na última semana foi instalado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos o Bionicook , o primeiro fast food robotizado do planeta. O Equipamento autônomo oferece aos passageiros, frequentadores e funcionários do aeroporto mais de 15 opções de bebidas e 18 de lanches, que são preparados, por um robô, na hora em que o cliente faz o pedido.

Quando o cliente chega ao Bionicook, ele faz escolhe as opções utilizando um tablet instalado na máquina faz o pagamento com o cartão e retira o pedido em um dos quatro nichos destinados para a coleta do alimento. Tudo é muito rápido e a escolha é entregue em até 3 minutos após a confirmação do pagamento. A máquina possuí também dispenser com álcool gel, para auxiliar na higiene após o uso.

O CEO da Bionicook, Fabio Rezler, diz que o fast food autônomo é um avanço tecnológico que mostra as mudanças pela qual o mundo está passando. “Quando desenvolvi o Bionicook, meu principal objetivo era ter um diferencial, que é o robô. Já vivemos a robótica no nosso dia a dia, muitas vezes sem ver ou perceber. Agora, com a pandemia da Covid-19 é fundamental que estejamos mais atentos a isto. Além do mais, equipamentos robóticos nos trazem mais segurança no campo de trabalho, já que a cadeia produtiva para abastecimento, no caso do Bionicook, envolve diversas outras empresas e profissionais”, comenta.

O executivo contou sobre a experiência que teve com o Bionicook em uma das principais feiras de tecnologia do mundo, em Dubai, nos Emirados Arábes. “A Gitex Technology Week é incrível do ponto de vista da tecnologia. Vimos ali coisas que parecem ser inacreditáveis, com alta tecnologia. E nós estávamos lá, como a primeira empresa brasileira convidada para este evento, sendo muito bem vistos e aceitos. E por isso estamos com negociações fora do Brasil para mais unidades do Bionicook”, revela.

Chegada no GRU Airport

Após alguns anos de ser desenvolvido e aprimorado, o Bionicook chegou nesta última semana ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no terminal 2, para facilitar a vida dos passageiros, permitindo que façam refeições mais rápidas com as 15 opções de bebidas e 18 de lanches oferecidos pelo projeto robotizado.

“A chegada da Bionicook no GRU Airport é muito importante pois demonstra a nossa busca incessante em disponibilizar para todos os frequentadores do aeroporto uma melhor experiência de viagem aliada ao que há de mais moderno no mundo” afirmou a diretora Comercial e de Cargas da Gru Airport, Mônica Lamas.

Bionicook

O empresário de Caxias do Sul (RS), Fabio Rezler iniciou o projeto em 2014 operando no modelo convencional de atendimento, mas sentiu a necessidade de oferecer algo diferente ao mercado. “Nós iniciamos com atendimento tradicional, como todos os fast foods, mas no decorrer do tempo percebemos que seríamos apenas mais um no mercado e isso me incomodava. Devíamos fazer algo surpreendente, algo que pudesse trazer alguma experiência de consumo incomparável, sem perder o foco naquilo que é essencial, um lanche rápido e de alta qualidade sempre. Precisava ser muito atraente ao consumidor e aos investidores”, conta.

De maneira bem simples, o consumidor faz seu pedido por meio de uma tela digital touch screen e, imediatamente após confirmado o pagamento, o robô inicia o preparo. Com 18 opções de lanches e 15 de bebidas, o preparo é imediato e sem a intervenção humana. “É um fast food de lanches rápidos ao estilo take away, recebidos embalados e congeladas de fábrica. Apenas para a validação do menu envolvendo pesquisa de mercado, testes de temperatura, tempo de preparo, sabor, validade e produção em escala foram quase dois anos de trabalho”, conta Rezler.

O CEO da Bionicook lembra ainda que este novo modelo de negócio gera uma gama enorme de empregos. “Os robôs têm o objetivo de fazer os trabalhos mais repetitivos e perigosos. A célula robotizada no fast food traz um novo conceito que, na outra ponta, gera outras tarefas que só podem ser executadas por pessoas como a fabricação dos lanches congelados, assistência técnica, reabastecimento, higienização da máquina, suporte 24 horas e logística por exemplo”, finaliza.