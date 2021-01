Primeira feira de adoção do ano este sábado

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana, juntamente com a Ong APAASFA (Associação Protetora dos Animais de Americana São Francisco de Assis), irá realizar neste sábado (9) a primeira feirinha de adoção para cães e gatos de 2021. A atividade será no estacionamento da Padovani Pet Shop, ao lado do Mercado Municipal, das 9h às 12h, à Rua Anhanguera, nº 220, no Centro de Americana.

Durante a semana os voluntários da associação escolhem os animais que irão participar da feira, os quais são castrados, vacinados e microchipados. Em seguida os voluntários efetuam o banho dos animais e realizam o transporte juntamente com funcionários do CCZ.

A adoção é feita mediante entrevista, devendo o adotante ser maior de 18 anos e apresentar comprovante de endereço e um documento com foto.