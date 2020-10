Primavera/Verão 2021: coleções com mais alegria aos looks

Para um ano que ficará marcado pelo uso de máscaras e mudanças no comportamento, a moda também tem grande importância. Compor um look mais colorido, divertido, com estampas e acessórios pode melhorar o dia nas estações mais quentes do ano.

Tendências como tie dye, opções confortáveis e românticas estarão nas vitrines nos próximos meses. A vice-coordenadora da pós-graduação de Produção de Moda, Comunicação e Styling da Universidade Positivo, Andrea Gappmayer, explica que apostar nas cores e no conforto são as chaves do sucesso para a nova estação. “Veremos muito os tons pastéis para quem curte um look mais leve; easy chic para quem privilegia o conforto; e cores mais intensas para quem prefere uma coloração mais vívida”, conta.

As lojas do Ventura Shopping de Descontos, localizado no bairro Portão, em Curitiba, já receberam as coleções e renovaram as vitrines. Confira algumas dicas:

Retorno de clássicos

As peças com estampas tie dye, xadrez e flores vintage, que também são tendência, estão em diversas lojas do shopping. Esses estilos podem ser encontrados na loja Fashion Club, localizada no setor laranja.

“O tie dye já está sendo visto há um tempo no nosso dia a dia. Foi uma grande tendência nos anos 70 e voltou com tudo em 2020. Montar um look com essa estampa é muito alegre e divertido, e ele pode ser encontrado com cores vibrantes ou mais claras. Além disso, é uma ótima opção de entretenimento, já que muita gente customiza seu próprio tie dye em casa”, explica a professora.

Uma outra moda que está de volta são as mangas bufantes, sucesso nos anos 80. Seja em decotes de princesa ou ciganinha, essa escolha apresenta um ar mais romântico. A proprietária da loja Fashion Club, Josemara Costa Santos, conta que as mangas bufantes já fazem sucesso. “Com os dias mais quentes, percebemos um aumento na procura por produtos coloridos. As mangas bufantes estão agradando a todos os gostos. Essa peça pode combinar com diversos looks e ocasiões”, ressalta.

Conforto

Por conta da adesão ao home office pela maioria das pessoas, a procura por roupas mais confortáveis aumentou. O “easy chic” é para quem busca conforto e elegância ao mesmo tempo. Modelos neste estilo estão na loja Appalu, no setor laranja.

Por outro lado, quem gosta de um conjunto e do conceito “menos é mais”, pode optar pelo conjunto de moletom da loja RTC Boutique, também localizada no setor laranja. Andrea explica que roupas mais confortáveis estão em alta na Primavera/Verão 2021. “A busca por conforto foi a prioridade durante a pandemia. Sem abrir mão do estilo, encontramos looks que garantem uma moda confortável, seguindo o dress code de quem precisa sair de casa”, argumenta.

Calçados

Mule, sandália birken, saltos quadrados, sandálias com amarração, flatforms e tênis são os calçados que estarão em alta daqui para frente. Seja o estilo casual, retrô, clássico ou esportivo, os calçados podem mudar todo um look, segundo a especialista. Diversas opções e tendências podem ser encontradas na loja Studio Z, localizada no setor lilás do Ventura Shopping.

“Os sapatos, assim como as roupas, devem ser confortáveis e combinar com o clima. As grandes apostas confortáveis são os mules e os tênis – que há um tempo estão compondo os looks e estão sendo democratizados. Eles saíram das academias e viraram os queridinhos do dia a dia. Seguindo a busca por conforto, essas são as apostas da estação”, finaliza Andrea.