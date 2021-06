PrideDev traz oportunidades na área de tecnologia para pessoas da comunidade LGBTQIA+

https://conteudo.sharerh.com/pridedev-1-edicao , até o dia 04 de julho. Já estão abertas as inscrições para o PrideDev, programa desenvolvido pela Share RH com o objetivo de aumentar a inclusão de pessoas da comunidade LGBTQIA+ na área da tecnologia, por meio da capacitação, qualificação e oportunidades de desenvolvimento profissional gratuitas. Para participar da iniciativa é preciso se inscrever no site, até o dia 04 de julho.

Nesta primeira edição do PrideDev, haverá uma trilha de formação na linguagem Java, que é a segunda mais popular do mundo. Ao final do programa, as pessoas que mais se destacarem nas aulas poderão ser direcionadas para processos seletivos de empresas parceiras da Share RH.

Além de integrarem a comunidade LGBTQIA+, as pessoas interessadas em participar desta edição devem possuir uma base de conhecimento mínimo sobre a linguagem Java e ainda não terem atuado profissionalmente como pessoa desenvolvedora.

Também é preciso ter disponibilidade para participar de 75% das aulas, que

acontecerão de 19 de julho a 14 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, e aos sábados, das 09h às 16h, bem como ter acesso à internet de banda larga e possuir computador para acompanhar a formação.

No dia 12 de junho, às 10h, a Share RH promoverá uma live para apresentar mais detalhes sobre a primeira edição do “PrideDev – Codando um futuro mais colorido”. O evento online será transmitido nos perfis do Youtube e Facebook da companhia e contará com dois painéis: um sobre os desafios da inclusão dentro do mercado Tech e outro sobre a metodologia de Education Recruiting, que é a base do programa.