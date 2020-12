Tarô e as previsões 2021. Amor, famosos, política, turismo e pandemia

O ano está chegando ao fim e a esperança de dias melhores em 2021 cresce a cada segundo que passa. O que o tarô tem a nos dizer? De acordo com a taróloga Célia Siqueira, as previsões apresentadas nas cartas de tarô não são tão ruins para alguns setores. Será um ano de poder, riqueza, justiça, violência, impaciência, intolerância e muita fé.

Segundo a leitura, o Brasil continuará com a alta taxa de desemprego, porém surgirão diversas oportunidades para quem está muito tempo desempregado e para pessoas com mais experiências em seus segmentos. Os serviços terceirizados e tecnológicos continuam em ascensão, como também quem trabalha por conta própria. Ocorre um aumento de mulheres que assumem cargos de poder e o mercado imobiliário fica em evidência.

Será um ano de muitos casamentos e nascimentos de meninas e gêmeos. No amor, os signos de fogo (Áries, Leão e Sagitário) terão mais destaque e de água (Câncer, Escorpião e Peixes) menos sorte. Os brasileiros investem bastante em viagens nacionais e internacionais, colaborando com o crescimento do turismo. Haverá muita chuva forte e alagamentos, com isso muitas famílias sofrerão com suas perdas e acontecerá um incêndio muito grave em um prédio social. Aumenta a violência, assaltos nas ruas e as agressões entre civis e policiais.

Surgirá na política um novo nome que será uma ameaça ao atual Presidente da República. Grandes chances do nosso governante ter complicações pessoais com membros de sua família, esposa ou filhos. A primeira remessa de vacinação contra o novo Coronavírus não trará a cura, a pandemia será controlada em meados de agosto. O mundo perderá um artista muito famoso em um acidente e o Brasil uma apresentadora de TV.

Famosos:

– Luan Santana: Fortalecerá ainda mais a carreira artística, se tornando o cantor ou um dos cantores que mais se destacará.

– Whindersson Nunes: Se firma na telinha e no relacionamento, grandes chances de ser pai.

– Luisa Sonza: Se projeta na música, fica em evidência e rebate muito bem

às críticas. Realiza diversas publicidades com grandes marcas.

– Léo Dias: Alguns de seus processos na justiça se resolvem, estabelece um novo amor, faz algumas publicidades com marcas conhecidas, tem uma briga com um cantor famoso e sofre uma perda pessoal.

– Cristian Figueiredo: Lança mais um livro e tem grande chance de ser pai novamente. Leva um susto (acidente veículo ou acidente natural).

– Anitta: Se apaixona, se envolve em dois relacionamentos. Realiza mais trabalhos no exterior, investe em novos projetos e pode levar um susto com a saúde de alguém bem próximo.

– Fátima Bernardes: Se casa, se cura e o marido tem sucesso em seu cargo político.

