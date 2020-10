Preso pelo cachorro com drogas

Em patrulhamento pela cidade a equipe Romu Canil da Guarda Municipal de Sumaré abordou e prendeu na noite dessa quarta (28), na região do Maria Antônia, um homem portando drogas. Ao ser averiguado pelos GMs foi constatado se tratar de tráfico de entorpecentes. Assim que avistou a equipe, o rapaz jogou um pacote no mato e tentou fugir. Com ele foram apreendidos um microtubo e uma porção de maconha, além de um aparelho de celular e a quantia de R$ 146,00 em espécie.

A equipe colocou o cão Bradok para farejar o local, que localizou uma pochete com entorpecentes. As buscas foram ampliadas e Bradok localizou ainda, em um buraco, mais uma quantidade de entorpecentes, totalizando 44 microtubos de cocaína, 10 porções de maconha, 3 tubos com Skank (droga produzida em laboratório com o cruzamento de vários entorpecentes, e é considerada uma ‘supermaconha’), um tubo com maconha e crack. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, ficando à disposição da justiça.

O Canil da Romu auxilia a Guarda Municipal em diversos tipos de ocorrências, como busca por drogas, armas ou em situações de conflito. Conta com oito cães, entre pastores alemães, labradores e border collies, além de campo de adestramento e preparação física para os cachorros e uma viatura especial.

Além das atividades de policiamento, o Canil também desenvolve ações educativas em escolas e recebe alunos e visitantes em sua própria sede para demonstrações de obediência (dogshow). Também participa das atividades do Promad (Programa Municipal Anti Drogas), outro projeto desenvolvido pela Guarda Municipal. “A Romu Canil da GM tem ajudado no fortalecimento das ações de segurança pública de Sumaré”, destacou a Comandante da GM, Simone Nery.