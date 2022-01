Preso dando golpe em caixa eletrônico. Americana

Um homem foi preso pela Polícia Militar este domingo (16) por ter aplicado golpes em agências da Caixa Econômica Federal em Americana. Ele instalava os famosos modelos ‘chupa cabra’ para roubar o dinheiro que seria depositado. O caso aconteceu na região do São Vito no período da manhã.

Informações da rede de rádio indicavam um rapaz vestindo camiseta de manga longa branca, máscara preta e calça jeans azul, que estaria em uma agência da Caixa Econômica Federal instalando dispositivos para travar cartões nas maquinas e posterior utilizar para golpes. Os PMs iniciaram patrulhamento pela Avenida Paschoal Ardito e, por volta das 8h30, identificaram o suspeito e realizaram a abordagem, encontrando com o rapaz de 28 anos um celular Samsung e um cartão de credito com nome de terceiros.

Questionado sobre o cartão, disse de inicio ser de sua madrasta, mudando sua versão logo após, dizendo que havia encontrado na agência da Avenida Cillos, também de Americana. Diante da suspeita os militares fizeram contato com o responsável do cartão, que disse que por volta das 8h foi até a Caixa realizar um saque e um rapaz com as mesmas características do suspeito abordado.

O suspeito teria dito a ele que precisaria validar o cartão, lhe passando um papel com o numero do atendimento e pedindo para inserir o cartão em um caixa indicado pelo então “Funcionário” do banco. Ao inserir o cartão não foi mais possível retira-lo do aparelho, sendo a vitima de 77 anos orientada pelo estelionatário a passar seus dados e senha para, segundo ele, “Bloquear o cartão”. Diante das informações, os policiais deram voz de prisão para o rapaz.

A agência da Avenida Cillos também foi averiguada pelos policiais sendo encontrado um dispositivo ilegal, para reter os cartões de credito. Pela ação criminosa, foram todos apresentados a Polícia Federal de Piracicaba, determinando o delegado pela prisão do rapaz pelo crime de Estelionato, permanecendo preso. A perícia não foi acionada.