Preso após roubar fachada de loja em Americana

Mediante denúncia ao controle da guarda municipal de Americana, onde informava que um indivíduo estaria furtando parte da fachada de um estabelecimento na rua Orlando Dei Santi, em Americana, uma equipe se deslocou até o local.

No local, a equipe se deparou com o indivíduo com tecidos que havia subtraído. Em contato com a proprietária do estabelecimento, foi realizado o procedimento de reconhecimento do material.

Mediante as evidências P. S. A. C, tecelão de 49 anos, foi apresentado na Central de Polícia Judiciária onde ao relatar os fatos, a autoridade de Plantão ratificou a voz de prisão em flagrante delito onde o referido permaneceu à disposição da justiça.