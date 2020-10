Preso acusado de prostituir garotas de 14 e 15 anos

Imagem ilustrativa

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira acusado de pagar para ter sexo/prostituir duas adolescentes de 14 e 15 anos em Americana. Ele foi ameaçado de linchamento por moradores do conjunto residencial Mário Covas. As acusações que caem sobre ele são Estupro de Vulnerável e Favorecimento a Prostituição.

A polícia foi chamada por volta das 22h30 para ir até a rua Osni Martineli atender um caso de tentativa de linchamento. A população estava revoltada contra M.A.B. por saber que ele tentou estuprar as duas adolescentes.

A equipe solicitada via COPOM, dando conta que ocorria uma tentativa de linchamento de MAB, acusado de ter abusado sexualmente das vítimas. Segundo declaração das menores, ele oferecia dinheiro quando as assediava. Ele tocava em suas partes íntimas. Havia uma multidão defronte a casa, armada com paus e pedras entre parentes e populares. Partes foram conduzidas a Central de Polícia Judiciária , sendo autor autuado em flagrante delito, permaneceu preso e a disposição da justiça.