Preso ‘tio’ acusado de estuprar e engravidar menina de 10 anos

O ‘tio’ acusado de estuprar a sobrinha de 10 anos e engravidá-la, foi preso na madrugada desta terça-feira em Betim, Minas Gerais. Os abusos sexuais aconteciam desde que a garotinha tinha 6 anos.

A prisão do homem, de 33 anos, foi anunciada por Renato Casagrande, governador do Espírito Santo – onde o crime acontecia. “A nossa polícia efetuou nesta madrugada a prisão do estuprador da menina violentada no interior do ES. Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassada pela equipe segurança ainda hoje”, escreveu .

O tio da criança é ex-presidiário e já cumpriu pena por tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma. O novo mandado de prisão expedido pela 3.ª Vara Criminal de São Mateus, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), na quarta-feira passada, é por estupro de vulnerável. Policiais Civis estão a caminho de Espírito Santo com o acusado.

ABORTO. O aborto da criança foi autorizado pela justiça, mas mesmo assim enfrentou protestos de religiosos em frente ao hospital que realizou o procedimento. O grupo religioso foi disperso por um grupo de mulheres ativistas que estavam em defesa da menina de 10 anos, vítima do crime. Nesta segunda-feira as redes sociais foram tomadas por publicações sobre o assunto e a indignação em relação à atitude da manifestação religiosa contra o aborto realizado. Famosos cobraram atitudes para que manifestações acontecessem para prender o criminoso e não condenar uma menina violentada dos 6 aos 10 anos.

A questão resultou até mesmo em um posicionamento do vice-presidente da república, Hamilton Mourão, que afirmou que “Esse é um crime que foi cometido contra esta criança. O nosso Código Penal é claro, em casos como esse o aborto é mais que necessário, é recomendado. Como é que uma menina de 10 anos de idade vai ter um filho e vai criar um filho? Isso é um absurdo”, disse o vice-presidente.