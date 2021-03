Presidentes de Câmara se reúnem em Americana

Os presidentes da Câmaras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste Thiago Martins e Joel do Gás- ambos PV- se reuniram esta semana depois de visita do barbarense à cidade vizinha.

O registro feito por Martins indicou que esta “foi minha vez de receber em nosso gabinete a visita do amigo e Vereador Joel do Gás (PV), Presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara. Discutimos políticas de melhorias para nossas cidades, principalmente diante do cenário que nossa região enfrenta.”

PRA 2022– Tanto TM quanto JG estão no segundo mandato e alcançaram o posto de chefes do legislativo, mas terão poucas chances de colocarem o nome à disposição do eleitor para 2022.