Presidente tucano chama Doria de ‘inexperiente’ e “fiasco”

Ao analisar a condução dos gestores públicos brasileiros durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o vereador e presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Garcia, o Pelé (PSDB), disse que “estamos à deriva”. Em posicionamento por rede social, chegou a chamar o governador João Doria (PSDB) de ‘inexperiente’ e que seria um “fiasco”.

Enquanto as sessões legislativas estão suspensas até o dia 30 de março, em decorrência de casos seguidos de Covid, Pelé fez postagem pelo Facebook na terça-feira (23). O presidente do Poder Legislativo atribui a situação difícil passada na pandemia a um “alinhamento dos astros”, incluindo – além de Doria – o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

Sobre Bolsonaro, Pelé disse: “O presidente, inexperiente no Executivo, embora tenha passado a vida inteira na Casa Legislativa, não sabe nada do Executivo”. Surpreendeu a posição a respeito do correligionário Doria: “O governador com pouca experiência na vida pública, teve sucesso na vida privada, mas na gestão do Governo do Estado tem sido um fiasco”.

E Leitinho, chamado por Pelé como o “último astro do alinhamento”, estaria “totalmente perdido”. O vereador citou que a Prefeitura de Nova Odessa divulgou que estudava a compra de contêiner de refrigeração para armazenar corpos e aliviar o sistema funerário. “Horas depois divulga nota dizendo que não teria tratado esse assunto, mas é desmentido”, apontou.

Sempre comedido e de discurso apaziguador no mandato passado, Pelé parece estar sendo orientado a se posicionar mais firmemente sobre determinados assuntos e ‘bater firme’. Antes era vereador governista, incluindo secretário de algumas pastas na gestão Bill Vieira de Souza (PSDB), mas agora se mostra como opositor ao governo Leitinho.