Presidente eleito dos EUA, Biden toma 1ª dose da vacina contra a Covid-19

Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus nesta segunda-feira. A vacina aplicada em Biden, de 78 anos, foi produzida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech.

Ao receber a vacina, Biden agradeceu aos profissionais da saúde e afirmou que as pessoas precisam estar preparadas para se vacinarem. “Eu estou fazendo isso para mostrar que as pessoas têm que estar preparadas para se vacinar assim que for possível”, disse Biden em um hospital de Newark, no estado de Delaware.