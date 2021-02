Presidente do Sincomércio corre o trecho na região

O presidente do Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste), Vitor Fernandes, e diretores da entidade, estiveram reunidos com os prefeitos de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oestes. Os encontros ocorreram nesta quinta-feira (4/2) nas prefeituras de cada município.

Pela manhã, Fernandes foi recebido no Paço de Nova Odessa pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD). O presidente do Sincomercio esteve acompanhado do 2º vice-presidente da entidade, Renato Marin.

Participaram do encontro, também, o presidente da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), Samuel Teixeira; a vice, Juçara dos Santos; o diretor da entidade, Aristeu Rodrigues Azenha Neto; o vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, o Mineirinho (PSD); e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social do município, Samuel Marin.

SBO

Na segunda agenda do dia, Vitor Fernandes esteve no gabinete do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PV), que o recebeu ao lado do secretário de Desenvolvimento Econômico do município, André Cruz.

Também participaram da reunião o 3º vice-presidente do Sincomercio, José Mario Biela; e o diretor do sindicato e presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Americana), João Batista de Paula Rodrigues.

Em ambos os encontros, o presidente do Sincomercio colocou a entidade à disposição para realizar parcerias com o Poder Público, principalmente voltadas ao varejo dos municípios. Os presidentes das associações apresentaram as reivindicações do setor, e os prefeitos assumiram compromisso de trabalhar visando o desenvolvimento econômico dos municípios.

Em novembro, Vitor Fernandes já havia se reunido com o então prefeito eleito de Americana, Chico Sardelli.