Presidente do partido ‘lança’ Erich a prefeito

A presidente nacional do Podemos deputada federal Renata Abreu ‘lançou’ o ex-prefeito de Americana Erich Hetzl Jr como nome do partido na disputa majoritária da cidade este ano. Além de Erich, Renata recebeu outros candidatos do partido da região de Campinas. Abaixo o que postou a deputada Renata.

Recebi os nossos pré-candidatos a prefeito da região metropolitana de Campinas, que estavam acompanhados do coordenador do Podemos Adegas Jr. Desejo muito sucesso a Ricardo Brandão (Mogi Mirim), Roberto Zen (Morungaba), Dr. Pacheco (Jundiaí), Erich Hetzel (Americana), Oswaldo Neguinho (Santo Antônio do Jardim) e Lica Araújo (Pedreira). Também compareceram os pré-candidatos a vice-prefeito Thiago Krauss (Santo Antônio do Jardim) e Neguinha Castelo (Pedreira). Teremos uma chapa forte, e tenho certeza que faremos a diferença nas eleições municipais no país.