Presidente do MDB Nova Odessa pede verba pro Baleia

Na tarde desta segunda-feira (10), o jornalista e presidente do MDB de Nova Odessa, Lucas Camargo, esteve com o deputado federal Baleia Rossi (MDB) e protocolou um pedido de emenda parlamentar para a segurança pública. “Foi uma agenda extremamente positiva. Conversamos sobre Nova Odessa e pontuamos as necessidades do município. Aproveitei a ocasião para entregar o ofício solicitando a destinação de emenda para aquisição de duas viaturas para a nossa Guarda Civil Municipal. Com o crescimento da cidade nos últimos anos, o investimento em segurança pública é muito importante para garantir o bem-estar da população.”, explicou Lucas.