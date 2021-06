Presidente da Câmara de Sumaré recebe visita de ex-vice-prefeito

O presidente da Câmara de Sumaré, vereador Willian Souza (PT), recebeu em seu gabinete o ex-vereador e ex-vice-prefeito da cidade, Juliano Camargo, na manhã do dia 1º de junho. Um dos temas da conversa entre os dois foi a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil e possíveis alternativas para diminuir os efeitos da pandemia na economia da cidade. A visita foi acompanhada pelo vereador João Maioral (PDT).

Willian afirma que considera importante o encontro com outras personalidades políticas da cidade e da região. “Juliano é um político com credibilidade, com histórico ilibado e longos serviços prestados a cidade de Sumaré, inclusive nunca perdeu uma eleição, permanecendo sempre uma liderança política atenta e atualizada. É uma enorme satisfação recebê-lo novamente na Câmara, cujas portas desta presidência lhe estarão sempre abertas”, disse o parlamentar.

Para Juliano, que foi vereador por dois mandatos entre 1997 e 2004, e vice-prefeito entre 2005 e 2008, no primeiro governo do ex-prefeito José Antônio Bacchim (PT), “é fundamental dividirmos nossa preocupação com a demora da vacinação no país e com o desemprego que assola a população brasileira”, afirmou.

Além de vacina, falaram sobre política e sobre “a necessidade de seguir lutando por melhorias no município e em toda a região”, como lembrou o vereador do PT. “Willian é jovem e tem muita disposição para continuar trabalhando por nossa população. Falamos sobre passado, presente e futuro”, elogiou Juliano Camargo.

Os elogios também vieram da parte do presidente Willian, que garantiu que Juliano seguiu à risca os passos do seu pai, o ex-presidente da Câmara de Sumaré, vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, que exerceu três mandatos legislativos. Ele também foi vice-prefeito da cidade e, após seu falecimento precoce, passou a dar nome a uma importante avenida do município. “Uma homenagem mais que merecida pelo exemplo de homem público que foi”, concluiu.