Presidente da Câmara de Sumaré homenageia CPFL

Durante a última sessão ordinária da Câmara de Sumaré, que ocorreu na terça-feira (4), o presidente do Legislativo Municipal, vereador Willian Souza (PT), apresentou moção de congratulação à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), na pessoa de Talita Cristina Pinotti Scatulon, pelo diálogo estabelecido com o município e pelo trabalho que tem realizado nos últimos meses em benefício da cidade. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes na sessão virtual, a primeira da história da Casa de Leis.

No documento, o parlamentar ressalta que a CPFL tem atuado em parceria com o município de Sumaré para regularizar as instalações de eletricidade em centenas de residências, incluindo as que se encontram em áreas irregulares.

“A Vila Soma recebe constantes visita dos técnicos responsáveis pela regularização da energia elétrica assim como outras áreas irregulares da cidade. A CPFL tem demonstrado empenho inquestionável ao desburocratizar cada etapa dos trabalhos necessários tanto para instalação de energia elétrica quanto para manutenção das instalações que estão em funcionamento”, afirma Willian.

A consultora Talita Scatulon, responsável pelo relacionamento com o município também foi elogiada pelo vereador. “Talita está sempre presente para atender nossas demandas, capacitada e alocada estrategicamente, tem disposição e comprometimento em dialogar com Sumaré”, completa o parlamentar.

Na moção, Willian aborda ainda o posicionamento da CPFL diante da pandemia do novo coronavírus, enfatizando a tomada de novas ações que visam a segurança e a saúde dos trabalhadores, consumidores e parceiros. “As ações têm como objetivo criar alternativas de solução, ampliar e facilitar a adaptação. A companhia tem presença constante nas redes para informar sobre as novidades, alternativas e soluções, como a flexibilização do pagamento e incentivo ao cadastro das pessoas de baixa renda em programas sociais que concedem o direito de tarifa menor”, conclui.