Presentes tecnológicos pro dia dos pais

Lâmpada LED Wi-Fi Smart – EWS 409

Que tal presentear seu pai com uma lâmpada inteligente? Com a EWS 410 da Intelbras é possível criar cenários com mais de 16 milhões de cores e controlar tudo pelo aplicativo gratuito Izy Smart. Também dispõe de funções como: mudança da intensidade da luz, dimerização, agenda, cronômetro e música.

Preço: R$ 99,90

Conector inteligente Wi-Fi – EWS 301

Pensando na comodidade dos papais, esse conector inteligente da Intelbras ajuda a tornar o dia a dia mais prático, já que transforma as tomadas comuns em tomadas conectadas à internet, permitindo ligar e desligar seus eletrônicos ou eletrodomésticos, como cafeteiras, ventiladores, carregadores ou qualquer dispositivo de até 10 A e controlar pelo aplicativo gratuito Izy Smart, que pode ser baixado em qualquer celular.

Preço: R$ 129,90

Campainha sem fio e sem bateria – CIK 200

A campainha sem fio da Intelbras oferece mais praticidade na hora de receber pessoas em casa, e o melhor: sem necessidade de bateria. Com 4 níveis de volume, ela também conta com 5 opções de toque para seu pai escolher o favorito na hora de instalar!

Preço: R$ 144,90

Roteador ACtion RF 1200

Com o roteador ACtion RF 1200 da Intelbras, os pais mais tecnológicos garantem um sinal de internet de alta velocidade, graças à tecnologia AC que traz mais estabilidade na conexão, seja para acessar as redes sociais, acompanhar lives e até jogar online.

Preço: R$ 249,90

Headset Focus One

Seu pai não abre mão de ouvir boas músicas? Com o headset Focus One ele terá qualidade de som Hi-Fi, reproduzido com o máximo de fidelidade possível ao som real, e o mínimo de ruído ou distorções. Além de bateria com 15 horas de duração, design leve, robusto e flexível. Perfeito para acompanhar seu melhor amigo na academia, durante caminhadas e momentos de relaxamento.

Preço: R$ 269,90

Câmera interna Wi-Fi Full HD – iM3

A iM3 é a câmera interna da Intelbras perfeita para aqueles pais mais cuidadosos, que desejam monitorar suas residências a qualquer momento, já que ela traz uma transmissão remota de vídeo ao vivo e interação por voz, permitindo ouvir e falar com quem está no ambiente. O acesso às imagens é feito pelo aplicativo Mibo Cam que pode ser baixado em qualquer celular. Os dispositivos são compatíveis com as assistentes virtuais Alexa e Google Assistente.

Preço: R$ 289,90

Smart Box Izy Play

O Smart Box TV transforma qualquer televisor, inclusive as TVs de tubo (é só ter saída de vídeo HDMI e A/V) em uma Smart TV. Seu poderoso processador Quad-core roda vídeos sem travamentos e oferece qualidade de imagem Full HD, com acesso às principais plataformas de streaming como Netflix e Youtube para maratonar aquela série preferida ao lado do paizão.

Preço: R$ 399,90

Roteador Mesh Twibi Giga+

O roteador Twibi Giga+ distribui o sinal Wi-Fi de forma estável e constante por todos os cômodos da casa, através da tecnologia Mesh. Por isso, ele é ideal para pais que curtem assistir filmes, futebol, ou precisam trabalhar em home office.

Preço: R$ 412,90

Câmera Veicular Full HD – DC 3101

Nesse dia dos pais uma boa pedida é pegar a estrada para aproveitar o domingo em família! E para deixar essa experiência ainda mais segura, a câmera veicular da Intelbras traz uma visão mais nítida e ampla de toda a estrada com imagens em alta definição (Full HD) e campo de visão de 140°.

Preço: R$ 469,90

Fechadura Digital – FR 101

A FR101 é uma excelente solução de fechadura digital para pais que desejam modernizar os ambientes. Ideal para residências, escritórios e apartamentos, ela não necessita de chaves, basta escolher uma senha de acesso e digitar que a porta abrirá. Com alimentação por quatro pilhas alcalinas AA, emite sinal sonoro de violação, alta temperatura e bateria fraca.

Preço: R$ 539,90