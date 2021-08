Presentes para todos os tipos de pais, do cervejeiro ao vaidoso

Para quem ainda não encontrou o presente perfeito para o Dia dos Pais, que será comemorado em 8 de agosto, reunimos algumas opções que vão desde a boa comida até itens personalizados. Confira abaixo.

Pai aventureiro: inspiração para carimbar o passaporte

O brasileiro Marco Brotto lançou recentemente o fotolivro “Aurora Boreal: amor em forma de luzes e cores” (R$ 300) para comemorar os dez anos viajando em busca de um dos fenômenos mais bonitos e intrigantes da natureza. São 220 páginas com registros das 82 viagens de Brotto pelos países do Círculo Polar Ártico. Além de fotos, o livro em capa dura traz referências relacionadas ao cosmos e a energia. Traz ainda depoimentos de pessoas que já presenciaram o fenômeno por meio das expedições organizadas por Brotto. A obra está à venda no site auroraboreal.com.br e é perfeita para inspirar quem anda com saudade de viajar.

Pai roqueiro: moda e estilo





O Hard Rock Cafe Curitiba está entre as opções mais procuradas para o fim de semana de Dia dos Pais na capital paranaense. Além da gastronomia e da música ao vivo, a casa conta com uma loja exclusiva da marca com opções para todos os gostos e bolsos. Os presentes vão de bonés e PINs colecionáveis até looks completos e utensílios como os copos pint e hurricane. O endereço da Rock Shop é o mesmo do restaurante: Rua Buenos Aires, 50. Pai chef: cesta de produtos artesanais



Para quem tem pai que gosta de cozinhar, o Figurate Italian Food, de Curitiba, apresenta os combos do seu empório. O Kit Figurate (R$ 118) inclui o molho pesto e as geleias de cebola roxa e tomate cereja criados pelo chef Henrique Campos. Também acompanha uma Focaccia Figurate, uma Focaccia Tradicional e um kit cannoli. Vem tudo numa cesta bacana e precisa ser encomendado com antecedência pelo WhatsApp 41 99246-0112. Pai bonitão: bem-estar e beleza em dia



Foi-se o tempo em que um “dia de beleza” era presente apenas para as mulheres. O app Bnyou é testemunha desse movimento, já que por meio dele todos os públicos conseguem agendar uma ampla gama de serviços de beleza e bem-estar em domicílio. Entre as sugestões para o público masculino estão massagens, cuidados com a pele, sobrancelhas, corte de cabelo, manicure e mesmo depilação, que já é um hábito de muitos. E, para os papais vaidosos e discretos, nada melhor do que receber esses cuidados em casa. O app está disponível tanto na Google Play quanto na App Store, com opção de cartão-presente em diversos valores e com cashback para quem está presenteando. Também oferece cupom de desconto de 25% OFF para até dois serviços masculinos a quem comprar até o dia 8 de agosto. Os detalhes das promoções podem ser conferidos no Instagram @bnyou.art. Pai cervejeiro: kit Beer Dad