Presa acusada de ser mandante da morte do marido

Uma mulher foi presa esta terça-feira acusada estar envolvida no assassinato do marido em Americana. O crime aconteceu em maio e foi apontado no início como latrocínio, mas a história envolve traição e uma possível mandante. Policiais da DIG (Departamento de Investigações Gerais) de Americana prenderam a esposa de Marco Roberto Bernardo Leite, 52, morto em casa no parque Novo Mundo depois de ter entrado em luta com os invasores (leia mais aqui).

Leite foi morto na madrugada do dia 22 de maio desse ano e dois homens foram presos agora em agosto depois de investigação. Na noite do crime, Leite foi surpreendido dentro da sua residência na rua Diadema e morto a facadas. Foram levados objetos do local. Os policiais investigaram o caso e descobriram que o autor direto da morte, um desempregado de 33 anos, teria tido auxílio de outro homem de 30 anos, ambos tiveram mandados de prisão temporária solicitada e cumprida. Um deles foi preso em Igaraçu do Tietê.O comparsa foi preso em Americana, também em ação da DIG.

NAMORADA DO ASSASSINO– As duas prisões ocorreram há cerca de uma semana e, durante as investigações, os agentes foram surpreendidos ao descobrirem que a própria esposa da vítima era namorada do assassino. Os dois mantinham um relacionamento amoroso há três anos, sem que a vítima sequer desconfiasse.

A faxineira de 51 anos foi presa e teve a prisão temporária decretada, por trinta dias, tendo em vista as provas que foram coletadas na investigação. As investigações sobre o caso continuam e agora os policiais tentam descobrir a motivação da trama, que culminou com o assassinato do marido no suposto roubo à residência do casal.

