Prés de Sardelli ‘uniformizados’ nas redes

Os prés candidatos a vereador que vão apoiar a campanha a prefeito de Chico Sardelli/PV em Americana receberam esta semana os ‘cards’ padronizados que serão o norte para todo o processo eleitoral. Hoje, Sardelli conta com o apoio oficial de três partidos- PV, PSB e PL- e ainda aguarda a resposta de outras legendas que podem vir a compor o time.

Depois de 12 anos, Sardelli voltará a disputar a eleição de prefeito em Americana. Ele apoiou os governos Diego De Nadai (2009-2014) e hoje é o mais influente nome no governo Omar Najar (2015-2020). Vai para a disputa bem posicionado nas pesquisas e contando com a experiência e profissionalismo no time de comunicação e marketing.