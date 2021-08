Prêmio vai eleger melhores barcos e marinas do Brasil

O portal líder em negócios náuticos no Brasil, o Bombarco, acaba de anunciar a segunda edição do Prêmio Bombarco Baleia de Ouro. O evento que acontecerá em novembro na capital paulista irá eleger as embarcações destaques lançadas no Brasil nos últimos anos, entre 2019 e 2021. Renomadas marcas nacionais e internacionais que possuem fábrica no país já confirmaram participação. São esperadas mais de 40 inscrições de fabricantes de iates e lanchas que poderão competir em diferentes categorias que avaliam quesitos como: diversão, tecnologia embarcada, atenção à família, entre outros, e que passarão por rigoroso júri técnico composto por mais de 11 pessoas.

“O mercado náutico brasileiro cresceu e está se desenvolvendo cada vez mais. Atualmente, temos mais de 900 mil barcos navegando na costa brasileira e continuamos em ascensão mesmo com a pandemia. Para se ter uma ideia, no ano passado atingimos a marca de 10 milhões de pageviews em nosso site que é especializado no mundo náutico. Por isso, a criação do Prêmio Bombarco que servirá como um termômetro de grande relevância diante ao aumento da procura por embarcações dos mais diversos tamanhos, além de complexos náuticos”, declara Marcio Ishihara, diretor do Bombarco.

Os prêmios serão concedidos às embarcações de mais destaque, em diversas categorias: Diversão (barcos até 34 pés), Família e Família Premium (34.1 até 45 pés), Flybridge (34.1 até 45 pés), Iate (acima de 78.1 pés) e barco inovação, para embarcações que apresentem pioneirismo tecnológico. Para participar, o barco precisa ter sido lançado de 1° de junho de 2019 a junho de 2021, ter pelo menos uma unidade vendida e ter disponibilidade para inspeção presencial.

Melhor marina do Brasil

Uma novidade da edição deste ano é a categoria “Excelência em Marina”, que vai premiar a marina que possui as soluções mais eficientes e inovadoras em termos de estrutura física, atendimento, serviços oferecidos, segurança, cuidados com o meio ambiente, limpeza, lazer, comodidades e acessibilidade por terra e por água, entre outros quesitos. Após a avaliação técnica, haverá ainda votação aberta ao público entre as três marinas finalistas, cuja pontuação será somada aos votos dos jurados na elaboração do resultado final.

Como funcionará a premiação

Fabricantes de barcos e marinas poderão realizar suas inscrições até 26 de agosto por meio do site Prêmio Bombarco Baleia de Ouro 2021: http://bit.ly/premiobombarco2021. Após a inscrição, as estruturas náuticas ou embarcações passarão por avaliação técnica composta por jurados nacionais e internacionais, entre eles: Boris Padilha, broker especialista no mercado de luxo, Troy John Seiber que se dedica ao setor náutico há mais de 30 anos e já atuou nos principais estaleiros do mundo, e o design italiano, Paolo Ferragni.

A revelação dos grandes vencedores ocorrerá em jantar especial na noite do dia 3 de novembro. Na noite de gala também serão feitas cinco homenagens para personalidades relevantes em diferentes setores da náutica: lideranças e trabalhos em embarcações; ações comunitárias; novas tecnologias e preservação do meio ambiente.

Sobre o Bombarco

O portal Bombarco é considerado o maior classificado náutico do país. Fundado em 2009 por Marcio Ishihara, reúne informações e novidades em motos aquáticas, lanchas, veleiros, iates, marinas, iates clubes, turismo náutico, peças, manutenções, entre outras curiosidades relacionadas à náutica. Além de concentrar notícias e dicas aos navegadores, também comercializa motores e embarcações novas e usadas de renomadas marcas nacionais e internacionais. Somente em 2020 registrou mais de 10 milhões de pageviews. Realiza anualmente a maior feira virtual de barcos do Brasil, o Virtual Bombarco Show.