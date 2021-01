Bicho-preguiça flagrado no Botânico nesta manhã

Uma aparição inusitada alegrou a amanhã de pessoas que caminhavam pelo Jardim Botânico, em Americana, na manhã desta quinta-feira, por volta das 8:30.

Um bicho-preguiça muito simpático estava no chão e depois subiu no alambrado do Parque Ecológico, encantando quem passava por lá.

O registro foi feito pelo professor Juliano Schiavo, que afirmou já ter encontrado com o bichano há dois anos.

“Eu digo que foi um reencontro, pois em 2019, há 2 anos, no Jardim Botânico, havia visto uma preguiça. E caminhando novamente, hoje, ao pensar nela, eis que tive a grata surpresa de ter esse reencontro. Ela estava no chão e depois subiu o alambrado do Parque Ecológico. Puxei um galho para ela se segurar e seguir o caminho até as árvores”, contou Juliano.