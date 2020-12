Prefeituras se posicionam sobre casas noturnas ‘bombando’

As prefeituras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste se posicionaram após casas noturnas das duas cidades desrespeitarem as regras da fase amarela do Plano SP. Neste final de semana, diversos vídeos rodaram nas redes sociais de pelo menos dois estabelecimentos com público em pé, o que é proibido neste momento. Nos vídeos também é possível ver o público sem máscara.

Veja as notas:

Prefeitura de Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que o estabelecimento foi intimado a cumprir o protocolo de segurança do Plano de São Paulo, do Governo do Estado. Caso contrário, estará sujeito as penalidades nele contidas.

Prefeitura de Americana

A Vigilância realiza fiscalização as quintas, sextas e sábados, com um fiscal e o apoio da GAMA (Guarda Municipal de Americana) durante as diligências. No último final de semana foram dez notificações, um auto de infração e em retorno a um dos estabelecimentos que já havia sido autuado, o mesmo foi encontrado descumprindo as medidas de prevenção por esse motivo será penalizado com multa, cujo valor ainda não foi definido. A vigilância não informou as regiões dos estabelecimentos.

Os canais para reclamações de moradores são o SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), cujo telefone é o 3475-9024 e o 153, da GAMA