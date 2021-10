Prefeitura promove zeladoria na EMEF Haldrey Bueno

A Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano da Prefeitura de Nova Odessa segue com o calendário de zeladorias e manutenções em prédios, vias e áreas verdes públicas da cidade. Mais recentemente, foi a vez do conserto do muro da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Haldrey Bueno, do Jardim São Manoel, que foi atingido por um carro no último mês de setembro.

O trecho derrubado foi rapidamente consertado por uma equipe de Obras, que usou tijolos e concreto para deixar a parede nova em folha. Além disso, foram feitas a troca da grade que fica em cima do muro, já que a mesma também foi danificada, e por fim a sua pintura. A EMEF Haldrey Bueno se localiza no Jardim São Manoel.

Além dessa manutenção, também foi feito uma correção e recomposição com pedras de um barranco próximo da escola, para segurança dos alunos. O trecho sofreu erosão, que é a decomposição dos solos provocada por chuva, enxurrada e vento, entre outros fatores, que acabou formando um grande buraco, que podia causar acidentes aos moradores do bairro São Manoel.

“A recomposição com pedras foi feita para tapar o buraco, recompondo a área atingida e também para conter futuras erosões”, explicou a titular da pasta, a arquiteta Miriam Lara Neto.

OUTRAS MANUTENÇÕES

Além das manutenções feitas na EMEF Haldrey Bueno, o Jardim São Manoel recebeu outra manutenção recente, que foi o fechamento de um buraco no meio de uma rua movimentada das proximidades.

A Secretaria de Obras, em parceria com a Coden Ambiental, corrigiu o problema tampando o buraco com terra, e depois asfaltando o local. Assim deixando a rua apta para a passagem de carros, já que era impossível passar no local com segurança, devido ao tamanho do buraco e de sua posição, que era no meio da rua.

Outro local beneficiado pelas equipes do Obras recentemente foi a Rua Tamboril, no Jardim Alvorada, onde foi feita a readequação dos “sarjetões” para melhorar o escoamento das águas pluviais (água das chuvas) e conter possíveis alagamentos e enchentes no bairro, que possam causar riscos à população.