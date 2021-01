Prefeitura volta a usar hidrojato na limpeza de bueiro

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana está executando serviços de desobstrução e limpeza de ramais de galerias e bocas de lobo com a utilização do caminhão hidrojato. O trabalho é realizado periodicamente em vários pontos da cidade e, nesta quinta-feira (21), a manutenção foi feita na Avenida Bandeirantes, nas proximidades do viaduto Ralph Biasi (Centenário). Os hidrojatos eram usados cerca de dez anos atrás quando o secretário de obras era Flávio Biondo.

Segundo a Sosu, o jato de água aplicado com alta pressão é necessário para a desobstrução das redes de forma mais rápida, sem causar danos à tubulação e alvenaria. As galerias ficam livre da sujeira, não correm risco de entupimento para que haja o escoamento normal das águas de chuva, evitando inundações.