Prefeitura vai recuperar brinquedos do “Parquinho do Panambi”

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste deu início à recuperação de brinquedos do “Parquinho do Panambi”. As intervenções deixarão os brinquedos do Centro Municipal de Recreação Infantil “Dona Antonieta Mauro Biondi” com os aspectos originais de sua inauguração, ocorrida no ano de 1979.

Entre os serviços a serem realizados estão a recuperação dos brinquedos, com reparos de fibra, substituição de peças com desgaste, assentos, troca de rolamentos, manutenção na fixação, lixamento, pintura, envernização, além de manutenções em estruturas do local.